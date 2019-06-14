Москва, 14 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Будущая студентка магистратуры по специальности «Журналистика данных» Национального исследовательского университета Высшая вкола экономики (НИУ ВШЭ) Анна Горохова выросла в Курганской области, где с шестого класса работала в школьной газете, сотрудничала с региональными изданиями.

Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал» Анна Горохова

Вопрос о том, какую профессию выбрать, для Анны Гороховой не стоял: журналистика — то, чем она хотела заниматься. Благодаря своему усердию и хорошей подготовке в школе Анна поступила в Санкт-Петербургский университет на факультет журналистики, с третьего курса начала работать, но после окончания университета не строила конкретных планов. Все точки над «i» в ее истории расставила победа в крупнейшей студенческой олимпиаде страны «Я — профессионал»: год назад Анна Горохова завоевала «серебро» в олимпиаде по направлению «Журналистика», что коренным образом изменило жизнь девушки.

Каждый школьник идеализирует свою будущую профессию, и это касается не только журналистики. Когда я возглавляла редакцию школьной газеты в Кургане, то могла выбирать те темы, которые интересны мне, выбирать себе в собеседники только приятных людей, в некотором роде самостоятельно строить редакционную политику. Конечно, материалы, написанные мной в шестом классе, разительно отличались от того, что я писала перед получением аттестата. Можно сказать, газета росла вместе со мной. Университет дал очень много, и это не только профессиональные навыки. Журфак мне дал понимание того, что у каждого издания есть своя аудитория, которая ждет определенных материалов, поэтому ты должен писать не то, что тебе интересно, а то, что волнует твоего читателя, но делать это с личной заинтересованностью и погруженностью в проблему.

Журналистика — это в первую очередь практика. Ни один вуз не может дать столько практических навыков, сколько мы получаем на реальной работе в редакции. Можно получить красный диплом по журналистике, но это вообще не значит, что ты состоишься в профессии. Ключевую роль играет всё-таки личный опыт. Поэтому у нас в университете так много практик и стажировок. Мне очень повезло, что буквально с первого курса я пришла в ИА REGNUM, с которым мы вместе до сих пор.

Весь третий и четвертый курс я очень тесно работала с северо-западной редакцией ИА REGNUM, где мне доверили работать по темам Арктики: отрабатывать информационные поводы, возникающие в Арктическом регионе, готовить аналитические материалы. Очень обширная тема — пришлось с головой погружаться во многие вопросы — от изменения климата до обеспеченности ледоколами Северного морского пути.

Работая в редакции федерального информагентства, я понимаю, что нахожусь на своем месте и делаю свое дело. Мысли о том, чтобы продолжить учиться, у меня, разумеется, были. Но не было четкого понимания того, на какой сфере журналистики надо сконцентрироваться.

В западных вузах очень популярен gap year — годовые каникулы, которые устраивают себе выпускники бакалавриата, прежде чем поступать в магистратуру. Это время, чтобы попробовать свои силы в профессии и найти себя. А вопрос с магистратурой у меня всё равно рано или поздно возник бы.

Ох, если бы это было так просто! Я приняла участие в олимпиаде «Я — профессионал» уже в качестве выпускника вуза. Поняла, что соскучилась по интеллектуальным соревнованиям, по тому чувству, когда ты бросаешь себе вызов. Я участвовала в олимпиадах еще в школе и знаю, что олимпиадные задания — это не просто задачки «со звездочкой», это другая постановка проблем, не такая, как в университете или в школе. Так и оказалось: и на отборочном, и на заключительном этапе нам дали очень нестандартные задания. Когда обнаружила себя в списке медалистов, то поняла, что вопрос о поступлении в магистратуру, который я откладывала на неопределенный срок, теперь встал ребром. Но я рассудила так: не попробовать — значит упустить шанс. И решила поступать.

На самом деле я заранее знала, куда хотела бы поступить. В тот год, когда мои однокурсники поступали в магистратуру, я из интереса вместе с ними мониторила российские вузы на предмет магистерских программ для журналистов. Из десятка предложений мое внимание остановилось на программе Высшей школы экономики «Журналистика данных». Это об аналитике в журналистике, получении выводов на основании массивов данных, использовании математических моделей в проверке информации. Это еще очень молодой тренд в журналистике, но у него явно есть будущее.

Да, сама еще не перестала удивляться. Вообще, моя программа — это попытка доказать, что журналистика — не только для гуманитариев. Например, чтобы воспользоваться всеми преимуществами big data в получении новых данных и выводов, необходимы навыки программирования, развитые data skills: умение добывать, систематизировать, анализировать и интерпретировать информацию и статистические данные. Может быть, сегодня на рынке труда не стоит очередь за data-журналистами, но я уже сейчас вижу, что умение работать с цифрами значительно упрощает и обогащает мою работу.

Я постаралась подойти к выбору профессионального пути ответственно и серьезно. Поэтому, закончив СПбГУ, я взяла тайм-аут не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы следующий шаг в карьере был взвешенным. Олимпиада — это событие, которое открыло новую страницу в моей жизни: я поступила в Вышку, переехала в другой город, обрела новых друзей. Без олимпиады я рано или поздно пришла бы к этому, но с победой в соревновании этот путь стал проще и доступнее.