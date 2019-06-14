Якутск, 14 июня, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, в столице Республики Саха (Якутия) завершилось расширенное выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему «Законодательные аспекты реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В ходе состоявшегося обсуждения одной из наиболее злободневных арктических проблем была признана транспортная доступность.

Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко отметила: «Вопросы транспортной стратегии, транспортной инфраструктуры в Арктической зоне являются приоритетными уже давно. Законодатели не раз настаивали на том, чтобы правительство имело четкую программу развития транспортной инфраструктуры. Особенно активно в этом направлении с правительством и законодателями работает Якутия. Здесь такие огромные расстояния, что без авиационного сообщения невозможно обеспечить доступность для населения и устойчивое развитие Арктики».

Кроме того, Пивненко отметила, что это касается не только воздушного транспорта, но и морского.

Валентина Пивненко также подчеркнула, что для Якутии крайне актуальным остается проект строительства моста через реку Лену. «Это позволит дать новый импульс развитию территорий. Даст возможность в любое время года обеспечивать все пожелания населения», — заметила заместитель председателя комитета Госдумы.

В свою очередь председатель Государственного собрания (Ил Тумэна) Республики Саха (Якутия) Пётр Гоголев поднял проблему субсидирования воздушных перевозок. По его словам, согласно нынешним правилам, получить субсидии на межрегиональные перевозки можно, только если промежуточные посадки расположены на территориях разных субъектов России.

«Таким образом, население труднодоступных населенных пунктов нашей республики по-прежнему не имеет возможности воспользоваться федеральными программами, так как промежуточным пунктом является город Якутск. В этом случае пункт отправления и пункт промежуточной посадки расположены в пределах одного субъекта РФ, поэтому перевозка не субсидируется», — сказал Пётр Гоголев.

В связи с этим председатель якутского парламента попросил более четко прописать субсидирование сквозных тарифов от труднодоступных населенных пунктов до крупных городов с пересадкой в узловых аэропортах Арктической зоны и заменой типа воздушного судна и номера рейса.

В результате все поднятые проблемы нашли отражение в итоговом решении заседания Совета. В частности, правительству РФ рекомендовано при корректировке Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года увязывать мероприятия по развитию Северного морского пути с реализацией приоритетных транспортных проектов по созданию железнодорожных магистралей «Северный широтный ход», «Белкомур», «Баренцкомур», «Карскомур». В свою очередь Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность включения в Комплексный план проекта строительства автодорожного мостового перехода через реку Лена в районе г. Якутска.

Также Минтрансу рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта, в части включения в перечень субсидированных маршрутов воздушных перевозок пассажиров с территорий Арктической зоны в обратном направлении.