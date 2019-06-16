Москва, 16 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Одиночный полет Валентины Терешковой в космос в 1963 году стал легендой и прорывом в освоении космоса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя Валентину Терешкову с 56-летием ее полета.

Советский плакат. Слава первой женщине-космонавту!

«Первая в мире женщина-космонавт, вы вписали яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной. Ваш легендарный полет стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами», — цитирует спикера Госдумы пресс-служба нижней палаты парламента.

«Мы гордимся Вами», — говорится в поздравлении.

Валентина Терешкова — первая женщина, отправившаяся в космос в 1963 году, и единственная в мире женщина, которая совершила космический полет в одиночку. Кроме того, она также первая в РФ женщина, которой было присвоено звание генерал-майора. В 2011 году Валентна Терешкова стала депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия».