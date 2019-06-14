Калуга, 14 июня, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В Калужской области на сегодняшний день 67 застройщиков реализуют 120 проектов жилищного строительства, сообщает 14 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам видеоконференцсвязи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым, где были рассмотрены вопросы перехода строительной отрасли на проектное финансирование.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

По данным регионального профильного ведомства, 100 областных проектов реализуются по уже выданным застройщикам разрешениям в рамках изменений, внесенных в законодательство.

Так, право на открытие эскроу-счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве имеют четыре банка: «МИнБанк», ВТБ, «Альфа-Банк» и Сбербанк. Готовы работать в этом направлении еще семь кредитных учреждения.

С 1 июля 2019 года строительная отрасль страны переходит на новую систему финансирования с использованием счетов эскроу. Внедряемый механизм предполагает перечисление гражданами средств на эскроу-счета в банки, которые будут как выдавать кредит застройщику, так и хранить деньги граждан. Внесённые деньги застройщик сможет получить лишь тогда, когда дом будет введен в эксплуатацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе разработана «дорожная карта» по решению проблем пострадавших соинвесторов. В неё включены 18 домов. В 2018 году уже решены проблемы дольщиков трех проблемных объектов Калуги (412 договоров долевого участия). В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 10 домов. По восьми объектам власти намерены осуществить меры компенсационного характера — в частности, бесплатно предоставить в собственность земельные участки для индивидуального строительства.