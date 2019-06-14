Москва, 14 июня, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев закрепил за членами правительства кураторство над рядом российских регионов, заявил 14 июня журналистам его пресс-секретарь Олег Осипов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Идите

«Могу подтвердить, что Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов», — заявил Осипов, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 14 июня, «Ведомости» сообщили, что российские федеральные министры станут кураторами десяти российских регионов с самой слабой экономикой. Речь идет об Алтае, Карелии, Туве, Адыгее, Марий Эл, Алтайском крае и Курганской области.

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