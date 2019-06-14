Бишкек, 14 июня, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Таджикистан заинтересован в достижении мира и согласия в Афганистане. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на встрече с главой Афгансистана Ашрафом Гани, сообщили 14 июня в пресс-службе таджикистанского лидера.

Sectsco.org Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Встреча состоялась в рамках заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны заявили о необходимости налаживания тесного сотрудничества силовых структур для борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

Рахмон и Гани также обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли, экономики, образования и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке завершилось 19-е заседание Совета глав государств ШОС. По итогам саммита была подписана Бишкекская декларация, а также более 20 документов.