Берлин, 14 июня, 2019, 14:08 — ИА Регнум. В Евросоюзе всё более заметным становится стремление граждан к политике здравого смысла, и если новый лидер ХДС делает заявления, прямо противоположные таким настроениям, она рискует авторитетом своей партии, отметил в пятницу, 14 июня, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Olaf Kosinsky Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Как сообщалось ранее, Крамп-Карренбауэр, сменившая Ангелу Меркель на посту главы ХДС, заявила, что Россия «дестабилизирует ситуацию» в соседних странах, а потому санкции в ее отношении должны быть сохранены.

«В Западной Европе в настоящее время происходят важные мировоззренческие изменения. Их подтверждением стали результаты недавних выборов в Европейский парламент. Аннегрет Крамп-Карренбауэр из этих процессов выпадает. Значит, авторитет Христианско-демократического союза (ХДС), во главе которого она встала после Ангелы Меркель, будет и далее снижаться. И никакими разглагольствованиями по поводу «свобод и международного права» и их «нарушений» со стороны России эту реальность не изменить. Такие, как нынешняя глава ХДС, думали, что ситуация в Центральной и Восточной Европе устоялась в том качестве, в котором мы её видели в конце 1990-х — начале 2000-х годов, но это не так, она меняется в сторону здравомыслия.

В Берлине это называют «дестабилизацией», но людям и в Центральной и Восточной Европе, и в Германии, да и во всей Европе нужно не это словоблудие, а нормальная жизнь, нормальные отношения с нашей страной, возможность пользоваться благами сотрудничества с ней.

Плохие времена ждут Германию, если у власти там будут такие политики. Думаю, однако, что их там скоро не будет. Помимо всех доводов логики и интересов, есть ещё и простая человеческая интуиция. Нормальную человечность сейчас у немцев активно выкорчёвывают, но дело идёт не так быстро, как хотелось бы глобализаторам. Люди помнят нормальных немецких политиков 1970-х — 1980-х годов — Брандта, Шмидта, Коля, Шрёдера, — помнят их лица и глаза. Неужели они проголосуют за таких, как Крамп-Карренбауэр?» — отметил Михаил Демурин.