Киев, 14 июня, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Почти в половине украинских семей дети не общаются со своими отцами, заявил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщило 14 июня информационное агентство «УНН».

Константин Маковский. Дети, играющие в мастерской. 1880

"На Украине сегодня имеем, по моим подсчётам, не менее половины семей, где дети не общаются с папами. Имею в виду, биологическими родителями, где ребенок живет с матерью», — рассказал он.

По его словам, в среднем по Украине каждый пятый ребёнок рождается вне брака. В шести регионах страны таких детей — каждый третий.

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