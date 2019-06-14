Киев, 14 июня, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Имя российского актёра Фёдора Добронравова отсутствует в обновленном списке лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины. Черный список опубликован украинским министерством культуры.

Цитата из фильма «Жили-были», реж. Эдуард Парри. 2017. Россия Федор Добронравов

В обновленном перечне «угроз» значатся 147 фамилий. Уточняется, что список составлен минкультом на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году украинский минкульт составил, а позднее дополнил, список «угроз национальной безопасности» из числа российских деятелей культуры. В него попали, в частности, Олег Газманов, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.

В марте 2019 года суд признал незаконным признание Фёдора Добронравова «угрозой» и отменил для него запрет на въезд в страну. Актер играет роль сельского жителя Ивана Будько в популярном комедийном сериале «Сваты».

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