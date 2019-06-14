Леверкузен, Германия, 14 июня, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Нападающий французского ПСЖ Мусса Диаби перейдёт в леверкузенский «Байер». Об этом сообщает RMC.

Www.psg.fr Мусса Диаби

По информации издания, «Байер» согласовал переход форварда за €15 млн.

Отметим, что Диаби является воспитанником ПСЖ. С начала 2018 года он перешёл на правах аренды в итальянский клуб «Кротоне», после чего вернулся в ПСЖ.

Всего в сезоне 2018/19 Диаби сыграл 25 матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

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