Санкт-Петербург, 14 июня, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил мечту пятилетней Марии Кокориной увидеть море. 13 июня девочка из города Кирова прокатилась на теплоходе «Астра» по реке Неве и Финскому заливу. Путешествие продолжалось около двух часов.

Фото предоставлено проектом «Мечтай со мной» Мария Кокорина на борту теплохода «Астра»

«Маша немного волновалась — на воде были волны, но в итоге все прошло хорошо, в глазах было восхищение», — рассказывает волонтер проекта Марина Шенденкова.

Стояла типично пасмурная погода, и здоровью девочки ничего не угрожало. После круиза Маша и мама планируют прогулку по городу.

В детский сад Маша пока не ходит, но она с мамой Натальей Васильевной старается как можно больше времени проводить вне дома. Вместе они посещают театры, гуляют в парке. Во время болезни Маша проводила много времени дома. И сейчас обучение девочка проводят на дому. В свободное время смотрит мультфильмы. Любимые герои девочки — Ариэль и Блум из сериала Winx.

На вопрос, каким ты представляешь для себя идеальный день, Маша ответила, что хотела бы в этот день уплыть на дельфинах в волшебную страну Винкс, а когда вырастет, желает стать красивой и смелой, как Ариэль.

Теперь же Маша мечтает вновь вернуться к танцам и пению, которые из-за болезни пришлось оставить, и конечно же — чаще гулять и радоваться жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благотворительный проект «Мечтай со мной», появившийся в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которой нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь проекты, в которых человек участвует сам.

Фото предоставлено проектом «Мечтай со мной» Большая вода

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Заявки на исполнение заветных желаний поступают через волонтерские организации, партнерские учреждения и на сайт МечтайСоМной.РФ. Первоначально происходит изучение заявки на соответствие условиям участия в проекте. Важно понимать, что «Мечтай со мной» не дарит подарки. Исполнение мечты — это событие, которое призвано оставить положительные эмоции на всю жизнь. Также важно, чтобы реализация мечты не представляла угрозу состоянию здоровья мечтателя. Кроме того, организаторы проекта отталкиваются от имеющихся возможностей и ресурсов.

Далее происходит выход на потенциальных партнеров в рамках конкретной мечты. Это может быть спортивный клуб, продюсерский центр или редакция журнала. В случае положительной реакции со стороны потенциальных партнеров начинается проработка сценария и непосредственная подготовка Дня мечты.

Проект «Мечтай со мной» в октябре 2018 года вошел в АНО «Россия — страна возможностей», а уже в декабре 2018 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил Международный форум добровольцев, где собрал все пять оставшихся конвертов и исполнил все желания ребят.

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