* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 14 июля, 2017, 22:33 — ИА Регнум. В Афганистане ликвидирован глава ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Сайед, заявили в Пентагоне, 14 июля сообщает Reuters.

На этой неделе был нанесен удар по штаб-квартире террористической ячейки в провинции Кунар.

В результате антитеррористической операции помимо Сайеда ликвидированы еще два боевика, «существенно нарушены планы террористической группировки по расширению своего присутствия в Афганистане», заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Напомним, миссия НАТО под названием «Решительная поддержка» действует в Афганистане с января 2015 года. В настоящий момент в стране находятся около 10 тыс. военнослужащих США.

Ранее, 10 июля, председатель комитета по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что США необходима новая стратегия в Афганистане, иначе Вашингтон, уже столкнувшийся с «неприемлемыми потерями», может потерпеть поражение.