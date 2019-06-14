Киев, 14 июня, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Если власти Украины и дальше будут считать своей целью нанесение вреда России, а не развитие своей экономики, то в сфере газового транзита Украина может остаться и без самого транзита, и без компенсаций, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 июня, комментируя высказывания руководителей «Нафтогаза».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Как сообщалось ранее, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что если предложение РФ о заключении мирового соглашения означает предложение Украине отказаться требовать компенсации, то оно «абсурдно». Также Витренко считает, что Украина должна отказаться подписывать транзитный договор на нынешних условиях.

«Что бы ни говорил исполнительный директор компании «Нафтогаз», не ему решать, будет ли мировое соглашение с «Газпромом» и, соответственно, будет ли новый контракт на транзит газа. Это будет политическое решение. И это для Украины хорошо, потому что любое чисто коммерческое решение будет ей во вред: такие у неё газовые менеджеры.

Как следует из недачнего заявления другого руководителя «Нафтогаза» — Андрея Коболева, «Украине выгоднее покупать газ в Европе, а не в России». Ну и пусть себе покупают! А России выгоднее осуществлять транзит своего газа через дружественные территории, а не через территорию государства, которое считает Россию своим врагом и от которого в этой связи неизвестно чего можно ждать.

Тут, однако, вступает в ход политика. Президент Путин даёт политическое обещание, что транзит российского газа через Украину будет продолжен. Он делает это, руководствуясь политическим реализмом, а в Киеве это воспринимают как свидетельство его слабости перед давлением ЕС. В этом, в расчёте на европейский «кнут», мне думается, и состоит одно из ключевых объяснений неспособности украинской стороны принять выгодное Украине с точки зрения текущих социально-экономических интересов решение по газу.

Примечательно и то, как Юрий Витренко представляет перспективу: «Украине необходимо добиваться прекращения строительства «Северного потока — 2» и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, обращаясь в международный арбитраж для получения компенсаций». Другими словами, пусть не будет транзита, лишь бы были «компенсации».

Если ставить во главу угла задачу нанести вред России, а не обеспечить стимулы для собственного экономического развития, то в результате Украина окажется и без транзита, и без компенсаций. И чем быстрее в Киеве это поймут, тем лучше», — отметил Михаил Демурин.