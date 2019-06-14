Санкт-Петербург, 14 июня, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга 14 июня удалится для вынесения приговора по делу так называемого «международного полицейского» Дмитрия Сбруева, обвиняемого в хищении 50 грузовых автомашин у крупной петербургской компании ООО «Ди энд Эй Логистика». Однако перед этим подсудимый, которому вменяется причинение ущерба почти в 100 млн рублей и который так и не признал свою вину, скажет последнее слово.

Фото из личного архива адвоката Председатель коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» адвоката Андрей Комиссаров

О задержании 43-летнего Дмитрия Сбруева стало известно в ноябре 2017 года. Внимание к себе СМИ бизнесмен привлек немалым количеством наличности, которую у него нашли при обыске — 10 млн рублей. При себе у него также оказалось удостоверение советника президента региона Международной ассоциации полицейских, которая реально существует и состоит из действующих и отставных стражей порядка.

3 ноября 2017 года Московский районный суд Петербурга заключил Сбруева под стражу. Следственное управление УМВД по Московскому району предъявило ему обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4, ст. 159 УК РФ) Однако в СИЗО советник международных полицейских пробыл всего три недели: его перевели под домашний арест, а вскоре отпустили под подписку о невыезде. Обвинение также претерпело существенную трансформацию: в суд дело ушло уже не по тяжкой статье «Мошенничество», за которое Сбруеву грозило до 10 лет колонии, а по статье средней тяжести — «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации» (ч. 1, ст. 201 УК РФ). Она предусматривает наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы.

Как выяснило следствие, являясь совладельцем ООО «Ди энд эй Логистика», компании, занимавшейся международными грузоперевозками и таможенным оформлением грузов, Сбруев на бумаге стал ее гендиректором. Для этого, как полагает следствие, он подделал подпись своего партнера Андрея Герцена на протоколе общего собрания фирмы. А позже заключил 32 фиктивных договора купли-продажи 50 седельных тягачей и прицепов. Вначале, как удалось выяснить правоохранителям, их собственником стало ООО «Стратегия», а позже — знакомый Сбруева Круглов. Последний сдал машины в аренду, в том числе прежнему собственнику — ООО «Ди энд эй Логистика». «Транспортные средства продолжали работать по тем же маршрутам, что и ранее, но не принося прибыль ООО «Ди энд Эй Логистика», — гласят материалы дела. На заключительном этапе аферы машины были проданы «по заниженным ценам» Лидии Атанесовой — матери подруги Сбруева из Новороссийска. В результате Андрей Герцен, владевший 50% акций фирмы, утратил контроль над имуществом компании, которая обанкротилась. Ущерб от этой аферы следствие оценило в 98,7 млн рублей.

Для достижения своих целей Дмитрий Сбруев использовал различные методы — от заваливания оппонента и его супруги многомиллионными исками в судах, до звонков сомнительных личностей, а также подачи заявления в полицию якобы женой Герцена. Та с удивлением узнала, что заподозрила мужа в шпионаже, сообщив, что он говорит на арабском языке, ездит к атомной станции и нюхает «белый порошок». Отражение атаки отнимало время и силы.

В суде, который стартовал в июле 2018 года, Сбруев утверждал, что документы не подделывал, а Герцен якобы сам согласился на раздел имущества. Впрочем, подсудимый так и не смог представить подлинник протокола собрания участников ООО «Ди энд Эй Логистика». В деле имеется лишь его копия. В подтверждение своей версии фигурант предъявил заверенный в 2017 году нотариусом осмотр доказательства — своего электронного почтового ящика, на который Андрей Герцен и его брат Эдуард в 2013—2014 якобы отправили соответствующие письма, одобрив сделки по продаже машин.

Сам Андрей Герцен отрицал, что был автором посланий. Он настаивал, что письма от его имени подделали. Представляющий интересы потерпевшего адвокат Андрей Комиссаров передал суду заключение специалиста АНО «Научно-исследовательского центр экспертизы и сертификации», которое 3 июня было приобщено к материалам дела. Тот пришел к выводу, что делать вывод о подлинности писем, заверенных нотариусом, нельзя.

«Это один из примеров незаконных действий Сбруева, помимо подделки протокола общего собрания участников ООО «Ди энд Эй Логистика», в котором он обвиняется, так как есть все основания считать, что он сам организовал отправку электронных писем якобы от Герцена на свой адрес», — сказал Андрей Комиссаров. По мнению представителя потерпевшего, чтобы закрепить подложное доказательство, Сбруев и воспользовался услугами нотариуса. Он заметил, что подсудимый, конечно, вправе защищаться всеми не запрещенными законом способами и средствами, «но очевидно, что к таким способам не относится подделка доказательств, которая усматривается» в данном случае.

Стоит отметить, что ранее в качестве другого доказательства Дмитрий Сбруев представил суду заключение почерковедческой экспертизы подписи Андрея Герцена на протоколе общего собрания участников ООО «Ди энд Эй Логистика». Правда, ее провели совсем по другому делу — о нарушениях в сфере компьютерной информации. О нем Андрей Герцен, по его словам, вообще никогда не слышал. Следователь, который ее назначил, уволился, а два других исследования констатировали, что подпись бизнесмена сфальсифицировали.

В ходе прений сторон прокурор хоть и счел вину подсудимого доказанной, но запросил довольно мягкий, по мнению экспертов, срок — два года лишения свободы. Представитель же потерпевшего настаивал на реальном наказании. Очевидно, что в последнем слове Дмитрий Сбруев попросит себя оправдать, после чего судья Татьяна Трегулова удалится для вынесения приговора. Из него и станет ясно, насколько беспристрастен суд в этом деле.