Москва, 14 июня, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Российско-Корейский центр оборудования для морской техники начал работу на базе Центрального научно-исследовательского института «Курс» в Москве. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба института.

Www.kyrs.ru Российско-Корейский центр оборудования для морской техники

Создание центра стало продолжением сотрудничества концерна «Моринформсистема-Агат» и Корейского научно-исследовательского института морской техники (KOMERI, Южная Корея). Стороны подписали соответствующее соглашение 11 сентября 2018 года на базе МГУ им. адм. Г.И. Невельского в рамках работы IV Восточного экономического форума.

Новая структура позволит реализовать совместные научно-исследовательские, технологические и приоритетные проекты в судостроительной сфере, а также будет содействовать корейским компаниям в локализации производства на территории России.

АО «ЦНИИ «Курс» — разработчик и интегратор судовых и корабельных радионавигационных систем; технологического и холодильного камбузного оборудования; информационно-управляющих и интегрированных систем управления. Входит в концерн «Моринформсистема-Агат».