Алушта, Крым, 14 июня, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Крыму остался ряд проблем, которые сегодня, даже спустя пять лет после воссоединения с Россией, остаются не решёнными и создают значительные трудности для крымчан, имеющих вклады в украинских кредитных учреждениях, прекративших деятельность на территории полуострова. Об этом 14 июня заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») на круглом столе комитета Госдумы по финансовому рынку, который проходит в крымской Алуште, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Ласточкино гнездо

«Если говорить о рядовых крымчанах, то остаются тысячи людей, которые по тем или иным причинам до сих пор не получили компенсацию по вкладам в сбежавших из Крыма отделениях украинских банков», — отметил Козенко.

Он напомнил, что в апреле 2014 года был принят закон № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

«Для получения компенсации требуется соблюдение нескольких условий. Во-первых, Банком России должно быть принято решение о прекращении деятельности соответствующего структурного подразделения банка в Крыму. Во-вторых, на руках у вкладчика должен быть оригинал договора, в котором указан номер счёта и другие существенные детали. Но до сих пор есть ряд банков, в отношении которых не принималось решение о прекращении деятельности обособленных структурных подразделений, в частности: АО «Альфа-Банк», АО «Сбербанк России», ПАО «Проминвестбанк», ПАО «Банк ВТБ». Кроме того, не у всех вкладчиков есть полный пакет документов», — отметил Козенко.

К примеру, по его словам, «Фонд защиты вкладчиков» просит предъявить договоры после пролонгации, которые бы отражали изменённые счета, однако после референдума 2014 года в Крыму возможность получить оригиналы договоров от «Приватбанка» отсутствует.

«До сих пор продолжают поступать обращения от жителей Крыма по вопросам, связанным с увеличением максимальной суммы компенсационных выплат со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. В случае внесения таких изменений расходы Фонда на осуществления выплат составят около 120 миллионов рублей. Необходимо индивидуально рассматривать каждый случай, случай каждого крымского вкладчика, кто ещё не добился компенсации. Нам нужно привести законодательство в этой части в соответствие со сложившимися реальными обстоятельствами. С учётом реального положения дел в Крыму в интересах жителей республики», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, до воссоединения с Россией на полуострове действовало около 180 банков и порядка 1000 отделений. Вклады крымчан составляли порядка 20 млрд гривен или 62 млрд рублей по курсу на начало мая 2014 года. Абсолютным лидером в рознице был «Приватбанк» с 337 отделениями. Ещё в марте 2014 года банк ограничил операции физических лиц, а потом перестал обслуживать всех клиентов.

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