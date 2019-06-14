Бишкек, 14 июня, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Ускорить реализацию проекта железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан призвал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая 14 июня на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает агентство «КирТАГ».

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего углубления транспортно-логистических связей между странами ШОС. Жээнбеков также отметил необходимость продолжения работы по созданию банка развития ШОС.

Президент Киргизии добавил, что ШОС необходимо расширить международные связи с региональными интеграционными объединениями, в том числе с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке проходит 19-е заседание Совета глав государств — членов ШОС. Во время своего выступления Сооронбай Жээнбеков предложил создать орган по борьбе с экономическим преступлениями.

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