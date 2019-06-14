Найроби, 14 июня, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Политикам из Кении запретили произносить речи перед алтарем в англиканских церквях по всей стране, передает Deutsche Welle Kiswahili со ссылкой на заявление главы англиканской церкви Кении Джексона Оле Сапита.

Www.ackenya.org Служба в англиканской церкови в Найроби. Кения

Архиепископ англиканской церкви Сапит заявил, что политики используют алтарь, чтобы разобщить народ и высмеять своих противников.

«Мы не допустим, чтобы алтарь использовали как политическую арену, мы разрешим политикам обращаться к своим сторонникам только после богослужения, во время молитв мы хотим слышать слова Бога, а не политику», — заявил Оле Сапит.

Отмечается, что обычно политики Кении активно поддерживают проекты церквей с помощью личного капитала, за что получают право обращения к своим сторонникам во время богослужений.

В воскресенье, 9 июня, службу в одно англиканской церкви в округе Киамбу пришлось прекратить после того, как политик начал открыто оскорблять своего оппонента, что вызвало недовольство верующих.

В католических церквях Кении запрещена любая политическая деятельность.