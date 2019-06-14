Москва, 14 июня, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Китайская автомобилестроительная компания Changan планирует в 2019 году начать продажу в России трёх новых моделей своих автомобилей. Об этом сообщает портал «Колеса.ру» со ссылкой на генерального директора Changan Motor Rus Сунь Цзэцзюнь.

Авторевю Кроссовер Changan CS35 Plus

Так, уже в июле этого года российские дилеры начнут продажу нового поколения Changan CS35 Plus. Осенью 2019 года может начаться реализация нового кроссовера CS55. А в конце года в России появится обновленная модель CS75.

В планах компании вывести на российский рынок еще три новых модели. В следующем году в России появится новый кроссовер CS95. Осенью 2020 года на российском рынке может появится седан Alsvin, который был представлен в 2018 году на автомобильной выставке в Чунцине. Кроме того, китайская компания планирует завести в РФ в конце 2020 года пикап Hebei F30 SC.

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