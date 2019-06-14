Москва, 14 июня, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В России в 2018 году протяженность автомобильных дорог общего пользования выросла на 21,6 тыс. км (на 1,4%) и составила 1 млн 529,4 тыс. км. Такие данные представил Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Протяженность путей метрополитена в стране увеличилась за год с 541,8 км до 581,9 км в 2018 году, что связано, в основном это новые линии Московского метрополитена.

В связи с закрытием ряда маршрутов длина трамвайных и троллейбусных линий сократилась на 23,3 км и на 100,8 км соответственно. Железнодорожные пути в России увеличилась на 79,7 км и достигла 86,6 тыс. км.

Протяженность магистральных нефтепроводов сохранилась на уровне 2017 года и составила 53,4 тыс. км, сохранившись на уровне 2017 года. Также остались неизменными судоходные пути на территории страны — 101,5 тыс. км.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России до 2020 года планируют построить 1,5 тыс. км федеральных трасс.

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