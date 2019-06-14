Киев, 14 июня, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встал на учёт в одном из киевских военкоматов. Об этом он сообщил 14 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Прошёл медицинскую комиссию и встал на военный учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что его партия «Рух новых сил» будет самостоятельно участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине. Эксперты скептически отнеслись к перспективам партии попасть в Раду.

Читайте также: Саакашвили намерен участвовать в выборах на Украине со своей партией

А также: «Им бы мандаринами торговать»: о походе партии Саакашвили в Раду