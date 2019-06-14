Бишкек, 14 июня, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать всеобъемлющие рамки для борьбы с коррупцией, об этом 14 июня сообщает Geo TV.

Insaf.pk Имран Хан

Заявление было сделано во время саммита стран — членов указанной организации, проходящеего в столице Киргизии, городе Бишкеке.

Для борьбы с коррупционной составляющей премьер-министр Пакистана предложил программу, которая укрепит сотрудничество между странами, преодолеет конфронтацию.

Важной темой на мероприятии была борьба с террористической угрозой, опытом в борьбе с которой готов поделиться Пакистан.