Анкара, 14 июня, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали шестерых человек, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО. Об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Аресты были произведены в столице страны, городе Анкары. Основанием к этому послужили ордеры выданные прокуратурой. В общей сложности инстанция выдала 18 ордеров, поиски оставшихся подозреваемых продолжаются.

Напомним, ФЕТО считается в Турции террористической организацией, ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняет в организации военного переворота в стране, произошедшего в июле 2016 года.