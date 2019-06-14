Бишкек, 14 июня, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске с 22 по 23 июля 2020 года. Об этом на саммите ШОС в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке

Также он пригласил коллег по Шанхайской организации сотрудничества на саммиты в Россию. «Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 22−23 июля 2020 года в России», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Челябинск может стать местом проведения саммитов ШОС и БРИКС, речь шла несколько лет. Официально указ об этом Владимир Путин подписал в марте 2018 года. Теперь город и область активно готовятся к этим значимым международным событиям.