Ярославль, 14 июня, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Вакантную должность заместителя мэра Ярославля по вопросом социально-экономического развития города может занять Илья Мотовилов. Об этом сообщает портал YarNews со ссылкой на собственные источники.

Мэрия Ярославля

Илья Владимирович Мотовилов в настоящий момент является советником мэра Ярославля. Новый чиновник приехал в Ярославль из Перми, где являлся заместителем главы администрации Индустриального района.

Место заммэра по социально-экономическому развитию стало вакантно после ухода с этого поста ярославца Алексея Торопова. Ожидается, что новый чиновник на этом посту начнет реформы в сфере городской уличной торговли.