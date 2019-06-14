Бишкек, 14 июня, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Создание центра Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по информационной безопасности позволит защитить информационное пространство организации. Об этом 14 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС в Бишкеке, сообщили в пресс-службе президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил актуальность вопроса обеспечения безопасности в регионе. Токаев подчеркнул, что проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети.

Президент добавил, что миротворческая деятельность Казахстана способствует укреплению международной и региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств — членов ШОС. Председателем заседания является президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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