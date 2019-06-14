Санкт-Петербург, 14 июня, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова. Подросток подозревается в убийстве своей матери, сказали корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий», — отметили в СУ СКР по Ленобласти. Решается вопрос об избрании юноше меры пресечения.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946». С места происшествия он был госпитализирован с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии.

Следствие также проверяло показания младшего сына тренера, который, по его версии, спасся из дома, где старший брат якобы набросился на него с ножом.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления, допросили жителей коттеджного поселка, проживающих по соседству, а также мужа погибшей женщины — 47-летнего Максима Соколова (старшего).

Расследование этого резонансного преступления продолжается. Решается вопрос о назначении комплекса необходимых судебных экспертиз.

Напомним, тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти было найдено 13 июня в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Погибшей оказалась жена хоккеиста и тренера Максима Соколова.