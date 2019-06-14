Москва, 14 июня, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Повышение зарплаты российских судей произойдет с 1 октября 2019 года. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

В указе отмечено, что должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей в регионах увеличатся в 1,043 раза.

Решение принято «в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия». Ответственность за выполнение указа возложена на правительство.

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