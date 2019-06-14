Бишкек, 14 июня, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил участников саммита Шанхайская организации сотрудничества (ШОС) на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин на Параде Победы в Москве

По словам главы государства, Россия придает большое значение сохранению памяти и исторической правды об этом величайшем и трагическом событии XX века. В 2020 году Москва вместе с партнерами по СНГ планирует организовать масштабную программу торжественных мероприятий.

«Предлагаем всем представленным здесь государствам принять участие в этой работе», — заявил российский лидер на заседании совета ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, в столице Киргизии Бишкеке проходит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники саммита обсудят вопросы расширения экономического и гуманитарного сотрудничества стран ШОС, в которую входят Россия, Китай, Индия, Киргизия, Казахстан, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан.

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