Москва, 14 июня, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В России за год снизилась доля безразличных к футболу — с 57% в 2018 г. до 51% в 2019 г.) и растёт доля тех, кто интересуется футболом — с 43% до 48%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольные болельщики

По мнению 62% опрошенных, интерес к этому виду спорта и пользу России принёс чемпионата мира по футболу FIFA — 2018. 89% считают, что ЧМ-2018 прошёл успешно.

В основном аудиторию постоянных футбольных болельщиков (10%) составляют мужчины (16%). За чемпионатом России по футболу в мае 2019 года в разной степени следили 50% опрошенных.

Опрос проведен 11 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждане РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве установят памятный знак, посвящённый чемпионату мира по футболу 2018 года. Соответствующее решение приняли депутаты Московской городской думы.

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