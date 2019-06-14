Амман, 14 июня, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Совет директоров Группы Всемирного банка утвердил размер финансирования, которое будет направлено на стимулирование всестороннего роста экономики и создание рабочих мест в Иорданском Хашимитском Королевстве. Всемирный банк осуществит выплату средств двумя равными траншами, обеспечив тем самым финансовую поддержку нового экономического плана правительства Иордании по повышению уровня жизни в стране. Иорданское информационное агентство Alrai уточняет, что сумма денежных траншей составит порядка 1,45 миллиарда долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кредит

Сообщается, что финансирование будет осуществляться по значительно более низким рыночным ставкам при предоставлении гарантий со стороны Великобритании и Саудовской Аравии в размере 250 миллионов и 200 миллионов долларов соответственно. Всемирный банк отметил, что заём выдается на льготных условиях со сроком погашения в 34 года и направлен на финансирование бюджетных нужд правительства Иордании.

Данные средства являются вкладом международной финансовой организации в проведение прогрессивных реформ в королевстве.