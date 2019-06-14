Анкара, 14 июня, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в своей речи, произнесенной на заседании своей парламентской фракции, заявил, что в стране более миллиона человек получают в месяц не более 170 долларов, и отметил, что многие люди живут и на меньшую сумму.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу, в частности, подчеркнул: «Наша власть управляет страной уже 17 лет. Все ее приспешники уже прикормлены, они свои карманы набили. Как вы можете допускать, чтобы люди в месяц жили на столь ничтожные деньги? Что должно произойти с вашими совестью, моралью, бюджетной аналитикой, самой концепцией социального государства, чтобы ситуация изменилась?». Оппозиционный политик также добавил: «Знают ли об этом во дворцах? В курсе ли происходящего назначенный ими министр? Знают ли они, что творится в подобной семье, представляют ли себе ее драму? Разве они боролись с нищетой, положили ей конец? Количество неимущих только выросло».