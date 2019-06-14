Калуга, 14 июня, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В Калужской области детям-сиротам местные власти выделили жилье не только в антисанитарном состоянии, но и с отключенными коммуникациями. Об этом 14 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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По её словам, установлено, что за несовершеннолетним, находящимся в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетним гражданином, относящимся к категории детей-сирот, закреплено жилое помещение. Данная квартира является муниципальной собственностью и была предоставлена детям на основании договора социального найма.

«При этом квартира не благоустроена, находится в антисанитарном состоянии, коммуникации отключены. Таким образом, сложилась ситуация, при которой несовершеннолетние юридически обеспечены жилым помещением, однако фактически лишены возможности в нем проживать», — сказала Искрина Лепёхина.

Прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с требованием о принуждении администрации муниципального образования к проведению ремонта квартиры, предоставленной детям-сиротам. Требования прокурора удовлетворены, однако решение суда пока не вступило в законную силу. Исполнение решения находится на контроле районной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало июня 2019 года в Калужской области более 1500 детей-сирот до сих пор не получили жилья, положенного им по закону. Так, только за пять месяцев 2019 года на исполнении судебных приставов находилось 65 принятых судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам, что на 20% больше, чем за весь 2018 год. Пока 35 судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, остаются неисполненными. Должником по ним выступает министерство труда и социальной защиты Калужской области. В 2019 году на обеспечение сирот жильём предусмотрено 513,4 млн рублей. Планируется приобрести 340 квартир. В настоящее время в регионе число детей-сирот составляет 2818 человек (1,5% от общего количества детей).