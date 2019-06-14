Анкара, 14 июня, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в азербайджанском городе Габала, куда он отправился для участия в 7-ой трехсторонней встрече глав минобороны Азербайджана, Грузии и Турции, заявил, что письмо касательно поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400, присланное исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, не соответствует духу союзнических отношений, и что Турция приготовила на него соответствующий ответ.

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По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил, что в письме Шанахана США выражали стремление найти решение существующих проблем в рамках стратегического партнерства и поддержания всестороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также подчеркивалась важность дальнейшего продолжения переговоров. Министр продолжил: «Соответственно, мы проводим необходимую работу, готовим необходимый ответ. В ближайшее время мы отправим им наш ответ. Кроме того, в конце июня 2019 года в Брюсселе состоится заседание глав министерств обороны стран-членов НАТО. Там мы также проведем встречу с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом».