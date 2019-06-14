Сана, 14 июня, 2019, 10:35 — ИА Регнум. 13 июня Организация Объединенных Наций выразила свою обеспокоенность по поводу атаки хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена, на международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Фархан Хак также добавил, что действия хуситов не просто поставили под угрозу региональную безопасность, но и могут подорвать политический процесс в Йемене, в котором ООН играет важную роль.

В своем заявлении Хак отметил: «Мы настоятельно призываем все стороны предотвращать любые инциденты, которые могут обострить текущую ситуацию и создать серьезную угрозу для национальной и региональной безопасности, а также подорвать политический процесс в стране».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами.