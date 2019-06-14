Тутаев, Ярославская область, 14 июня, 2019, 10:04 — ИА Регнум. В городе Тутаеве Ярославской области в Волгу попали нефтепродукты с территории предприятия «Тульма». Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Yarregion.ru Загрязнение Волги в Тутаеве

Ранее фотографии текущей в реку жидкости были размещены в социальных сетях. На место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

«По итогам осмотра береговой линии и акватории реки Волга в городе Тутаеве в районе ООО «Льнокомбинат» «Тульма» выявлено наличие остатков битума на водной растительности, камнях, а также на поверхности воды. Проведены ликвидационные мероприятия специалистами МЧС города Тутаева и работниками предприятия. Слой песка, загрязненный нефтепродуктами, снят и вывезен для утилизации. Труба, из которой произошла утечка, затампонирована для предотвращения дальнейшего попадания нефтепродуктов в водный объект и засыпана чистым песком», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

В трубе оставались остатки нефтепродуктов от мазутного хозяйства для котельной ООО «Льнокомбинат» «Тульма», которая сейчас не используется. Ущерб и виновных определят органы экологического надзора.