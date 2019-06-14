Тула, 14 июня, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Проблемы обманутых дольщиков находятся под особым вниманием правительства Тульской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 13 июня в ходе «Часа контроля», который провел губернатор Алексей Дюмин.

77metrov.ru Дольщики

В частности, обсуждалась ситуация с жилыми комплексами «Северная Мыза», «Времена года» и Первого Юго-Восточного микрорайона — обращения дольщиков этих домов находятся на контроле в облправительстве.

«Около 1200 квартир приобретено гражданами в этих микрорайонах. Примерно столько же дольщиков в регионе пострадали от группы компаний СУ-155, их проблемы мы решили. Будем решать и проблемы дольщиков «Северной мызы», «Времен года» и Первого Юго-восточного», — сказал Алексей Дюмин.

Как доложил начальник инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору — главный архитектор Тульской области Павел Мусиенко, восемь домов жилого комплекса «Северная Мыза» находятся в различной степени готовности. В доме №83 возведены фундамент и первый этаж из трех планируемых. Расчищены площадки для фундамента двух домов, строительство пяти домов даже не начато. При этом сдача трех домов планировалась на конец 2018 года, еще одного — в июне 2019-го, остальных четырех — в июне 2020 года.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области, руководитель рабочей группы по достройке проблемных объектов Валерий Шерин доложил главе региона, что 26 апреля этого года подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, инвестором по достройке — ПАО «МТС-банк» и застройщиком ООО СК «МЫ-ЗА». Застройщик планирует завершить возведение восьми проблемных домов, а также на собственные инвестиции построить еще около 250 тыс. кв. м жилья. Правительством региона была проведена большая работа с инвесторами ПАО «МТС-Банк», с землевладельцем жилого микрорайона, отметил Шерин. Сроки окончания строительства определены в трехстороннем соглашении (домов № 82, 83 — 31.12.2019, №85, 84, 70, 79 — 31.12.2020, №69, 78 — 31.07.2021). Генеральный директор компании-застройщика ООО «МГ-Финанс» Александр Рыжов добавил, что со следующей недели на площадке начнутся работы.

При это, отметил губернатор, в его адрес поступают обращения жителей, которые уже живут в микрорайоне «Северная мыза». Они жалуются, что инфраструктура микрорайона не развивается, транспортное сообщение не налажено. Первый замглавы администрации города Тулы Владислав Галкин отметил, что в микрорайоне в настоящее время 12 трехэтажных домов, в которых зарегистрированы 1 100 человек. Есть три детские и три спортивные площадки, торговый павильон. Детский сад, амбулатория, почта находятся в поселке Иншинский, а школа — в поселке Рассвет, туда с 1 сентября будет ходить школьный автобус. До конца июня при поддержке облправительства будет подана заявка в федеральную программу «Жилище» на строительство в 2020 году дороги, соединяющей автомобильную дорогу «Тула-Белев» и микрорайон «Северная Мыза». В проекте планировки территории предусмотрено строительство двух садов и школы по мере застройки микрорайона. При поддержке правительства и во взаимодействии с ПАО «МТС-Банк» осуществляется привязка к местности типового сада на 240 мест. Объект включен в национальный проект «Демография» на 2020−2021 годы.

«Все перечисленные в вашем докладе объекты не должны остаться на бумаге. Тем более что у инвестора есть четкое понимание дальнейшего развития жилой застройки», — сказал губернатор.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы достройки домов в ЖК «Времена года» (11 домов) и Первом Юго-Восточном микрорайоне (два дома). Из-за застройщика «СК Фаворит» дольщики не могут получить 859 квартир — сроки сдачи неоднократно переносились с 2018 года, а сейчас компания «Фаворит» фактически находится в предбанкротном состоянии и не способна самостоятельно завершить строительство.

Как отметил Валерий Шерин, первая очередь ЖК «Времена Года» находится в высокой степени готовности — шесть домов планируют сдать до 1 октября этого года, достройку осуществят за счет средств инвестора ООО «СЗ Фамилия». Еще восемь домов достроят уже в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит» при участии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Как отметил директор Фонда защиты прав участников долевого строительства и ДОМ. РФ Александр Плутник, разработана предварительная дорожная карта, произведена оценка необходимых физических объемов достройки, деньги для региона запланированы. При этом, отметил губернатор, обязательства по передаче квартир дольщикам после окончания строительства всех объектов с компании «Фаворит» не снимаются. Между тем, сообщил прокурор Тульской области Роман Прасков, по факту хищения денежных средств участников долевого строительства возбуждено и расследуется уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Алексей Дюмин подчеркнул, что главным остается вопрос организации взаимодействия правительства Тульской области и Фонда защиты прав участников долевого строительства для возобновления строительства второй и третьей очереди ЖК «Времена года» и двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона. Задействованы все ресурсы, чтобы решить эту проблему. Губернатор поручил Валерию Шерину взять эту тему на особый контроль.