Тегеран, 14 июня, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с кабинетом министров Ирана заявил, что США исчерпали все возможности для оказания давления на Исламскую республику, в связи с чем пустые угрозы вскоре должны прекратиться. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

По словам президента, вопреки пропаганде недоброжелателей, сегодня Иран находится в удовлетворительном состоянии.

Хасан Рухани подчеркнул, что подход США к оказанию максимального давления на Иран называется «экономическим терроризмом», которому иранский народ усиленно сопротивляется. Комментируя визит министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Москву, дипломат отметил, что «если даже один из ведущих европейских дипломатов заявляет о неверном пути США и активно продолжает поддерживать СВПД, то мы еще раз убеждаемся в стойкости и величии иранской нации».