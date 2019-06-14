Тегеран, 14 июня, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Ирана Голамхоссейн Дехгани в ходе встречи с руководством МАГАТЭ заявил о том, что Иран не должен быть единственной страной, пытающейся сохранить «ядерную сделку» и несущей соответствующие издержки. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Чиновник посетовал на то, что, несмотря на полное выполнение Ираном ядерной сделки, США решили нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН №2231, покинуть СВПД и создать угрозу миру и стабильности. При этом дипломат обвинил европейских партнеров по СВПД в том, что они, выступая в поддержку «ядерной сделки», не предприняли никаких практических мер против Вашингтона.

По мнению Голамхоссейна Дехгани, «ядерная сделка» будет справедливой только тогда, когда утраченный баланс между Европой, США и Ираном восстановится. В связи с этим он призвал европейских политиков «проявить добрую волю» и предпринять серьезные шаги по сохранению СВПД.