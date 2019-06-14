Тегеран, 14 июня, 2019, 10:54 — ИА Регнум. США ввели санкции в отношении иракской компании South wealth resources Co., а также персональные ограничения в отношении двух сотрудников данного предприятия. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на министерство финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

Согласно источнику, иракская компания была «финансовым каналом» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана и помогала ему осуществлять финансовые операции в обход санкций. США также обвинили иракское предприятие в помощи КСИР в осуществлении незаконного оборота оружия на сотни миллиардов долларов.

Напомним, что 8 апреля Корпус Стражей Исламской Революции ВС Ирана был внесен в террористический список США. КСИР — элитное военно-политическое формирование в составе Вооруженных сил Ирана, созданное после Исламской революции в 1979 году.