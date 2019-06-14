Санкт-Петербург, 14 июня, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Представители японского автопроизводителя Nissan заявили, что в России прекращаются продажи кроссоверов Juke и суперкаров GT-R. Об этом сообщает RG.

Nissan Juke

Сообщается, что продажи Juke прекращаются ввиду того, что завершается жизненный цикл текущего поколения, а вот суперкары GT-R покинут российский рынок из-за низких продаж.

Японская компания сосредоточится на реализации своих бестселлеров в России — кроссоверов Qashqai, Nissan X-Trail и Murano. Все эти модели производятся на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Напомним, в 2018 году компания Nissan реализовала на российском рынке 2547 кроссоверов Juke и 25 седанов GT-R.

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