Лондон, 14 июня, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля. Соглашение об этом подписано в Лондоне ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и исполнительным директором лондонского Института материалов, минералов и горного дела (IOM3) Колином Чёрчем, передают 15 июня «Вести».

Spmi.ru Санкт-Петербургский горный университет

Согласно документу, российская Национальная ассоциация горных инженеров признается региональным представительством IOM3. Кроме того, на базе петербургского Горного университета под эгидой ЮНЕСКО создается Международный центр компетенций в горнотехническом образовании. Он позволит специалистам, работающим по всему миру и в первую очередь в российских компаниях, получать аккредитацию.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко отметил, что РФ будет эталонным государством с точки зрения присвоения определенной квалификации горным специалистам.