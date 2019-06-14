Киев, 14 июня, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность», надеется, что в новой Верховной раде его партия объединится с президентской силой «Слуга народа». Об этом Порошенко заявил 13 июня в эфире телеканала «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Отвечая на вопрос об объединении с партией президента Украины Владимира Зеленского, Порошенко заявил:

«Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский союз и НАТО».

Напомним, по данным экспертов, попадание «Европейской солидарности» в Верховную раду находится под вопросом.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава избирательного штаба партии «Слуга народа» заявил, что его партия не будет объединяться со старыми политическими силами.

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