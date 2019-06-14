Ханты-Мансийск, 14 июня, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В ХМАО у многодетного отца-одиночки «Ипотечное агентство Югры» требует через суд вернуть один миллион рублей, который, как он утверждает, не получал. Речь идёт о компенсации процентной ставки по окружной жилищной программе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

О несправедливости по отношению к своей семье со стороны агентства Павел Щ. сообщил в видеообращении к главе региона Наталье Комаровой в паблике «Эхо Югры».

По его словам, он попал в трудную жизненную ситуацию «из-за некачественной консультации сотрудников ипотечного агентства». Семья восемь лет надеялась, что получит государственную поддержку в виде субсидии на детей. Вместо помощи многодетной семье, где умерла мать, вручили иск в суд на возврат компенсации процентной ставки в размере одного миллиона рублей, которая якобы получена. Мужчина просит главу региона помочь справиться с этим недоразумением.

«Почему за ошибки ипотечного агентства должен платить я? Ипотеку по завышенным процентам я оформил в 2011 году. Квартиру покупал за два миллиона рублей. И данные средства переводились в банк. Все 8 лет исправно выплачивал всю эту ипотеку. За 8 лет сумма уменьшилась только на 400 тысяч и я ещё должен 1,6 млн рублей. А сейчас мне нужно вернуть агентству ещё миллион. В одном из богатейших регионов я стал многомиллионным должником не по своей воле, а по недобросовестной воле ипотечного агентства», — сообщает Павел Щ.

Жители региона в комментариях сочувствуют многодетному отцу. Также они советуют обратиться в прокуратуру и Следственный комитет России.

«То, что творит «Ипотечное агентство Югры» — беспредел чистой воды. И этот беспредел остановит только Путин. По-другому наши чиновники не реагируют. Вспомните как было с балками? В год по чайной ложке расселяли. Пожаловались на прямую линию — вмиг стали ликвидировать», — напомнил один из пользователей.

Другие многодетные семьи, а их в Югре по данным самого агентства около 200, оказались должны суммы порядка миллиона рублей из-за якобы выявленных у них других жилых помещений в собственности. Тогда как в условиях программы предоставления субсидии по ипотеке прописано условие — без своего жилья.

По словам генерального директора «Ипотечного агентства Югры» Евгения Чепеля, ранее, до 2013 года, участники жилищных программ самостоятельно декларировали наличие или отсутствие собственного жилья. Потом заработала система электронного межведомственного взаимодействия. Выяснилось, что некоторые участники программ вольно или невольно утаили, что являются владельцами недвижимости. Массовые нарушения всплыли при приведении документации в порядок в соответствии с законодательством.

Многодетные ипотечники апеллируют: они получали компенсации, когда в программе якобы было прописано «нет жилья на территории ХМАО». Сейчас же заявляется, что жилья не должно было быть на всей территории России.

Ранее на подобную ситуацию пожаловалась жительница ХМАО в личном блоге Instagram губернатора Югры Натальи Комаровой.

«С 2010 года получали компенсацию процентной ставки в течение восьми лет. Затем ипотечное агентство нас проверило, лишило субсидии на детей и признало обманщиками. У нас было два суда, мы проиграли и должны им вернуть 850 тысяч рублей в короткий срок», — написала женщина главе региона.

Губернатор Югры заверила, что создана рабочая группа, которая до 29 мая разберётся с массовыми нарушениями в реализации региональных жилищных программ. Но результаты проверки не озвучены до сих пор.

Словом, многодетные ипотечники ХМАО обратились с жалобой на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. которая должна состояться в 20 июня 2019 года. Она начнётся в 12:00 мск.