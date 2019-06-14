Воронеж, 14 июня, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Церемония вручения Платоновской премии в области литературы и искусства состоялась 13 июня в Воронеже, в рамках Платоновского фестиваля. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в церемонии принял участие губернатор Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Церемония вручении Платоновской премии

Церемонию вручения премии открыл художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков.

«Эта премия вручалась уже восемь раз. И ее лауреатами за последние годы стали самые разные выдающиеся деятели нашей отечественной культуры и искусства. Первым лауреатом Платоновской премии в 2011 году стал Борис Екимов, замечательный русский прозаик», — сказал Михаил Бычков.

Губернатор Александр Гусев отметил, что в этом году выбор лауреата Платоновской премии оказался легким — абсолютное большинство экспертов отдали голоса за театрального художника и писателя, главного художника БДТ им. Г. А. Товстоногова, народного художника РСФСР Эдуарда Кочергина.

«Это решение, на мой взгляд, очень правильно и символично, тем более в Год театра, потому что без творчества Эдуарда Степановича сложно представить и советское, и современное искусство. Более сотни спектаклей поставлено с его участием, им изготовлены декорации. Но как человеку творческому ему тесно в такой узкой области: Эдуард Степанович — автор нескольких литературных произведений, которые получили и известные национальные премии, и любовь и интерес читателей. Символично, что Платоновская премия вручается с формулировкой «за многогранность и достоинство», — сказал губернатор Александр Гусев.

Губернатор региона вручил Эдуарду Кочергину диплом, денежную премию в размере 1 млн рублей и памятный знак лауреата Платоновской премии.

«Это грандиозно, что я получаю вашу премию имени великого русского писателя Платонова, который ваш, кровный. Он фантастический писатель, который еще до конца не разгадан, и вместе с тем с абсолютной русской философией. Это премия для меня — признание моего профессионализма как писателя и как художника. Этот «микс» дает мне жизнь», — сказал Эдуард Кочергин.

Он отметил, что Воронеж стал для него открытием.

«Очень красивый город, очень зеленый. И мне показалось, люди не суетливые, а степенные. И, конечно, фестиваль Платоновский — это ваш бренд. Он стал известным во всей стране. Я вас с этим поздравляю, это не каждый город может сделать. Вам это удалось», — сказал Эдуард Кочергин.

Платоновская премия учреждена правительством Воронежской области, она присуждается с 2011 года российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций. В числе лауреатов премии — народный артист России, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин, художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров, писатель Андрей Битов, российский кинорежиссер Александр Сокуров, российский писатель, сценарист Алексей Иванов, театральный режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова.