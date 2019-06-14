Москва, 14 июня, 2019, 09:33 — ИА Регнум. С января по май 2019 года продажи грузовых автомобилей семи крупнейших автокомпаний мира в России снизились на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Autostat.ru Продажи грузовых автомобилей семи крупнейших автокомпаний мира

Всего за первые пять месяцев 2019 года в России было продано 8 742 грузовых автомобиля компаний «большой семерки». В 2018 году российские дилеры реализовали 10 182 грузовых авто.

Наибольшее количество продаж среди крупных автокомпаний у шведского автопроизводителя Volvo Trucks. За первые пять месяцев нынешнего года было продано 2163 машины данного бренда. Это на 13,7% меньше результата 2018 года.

На второй строчке располагается компания Scania. Её грузовики приобрели 1 986 покупателей, что на 10,3% меньше, чем за отчётный период прошлого года. Тройку лидеров замыкают грузовики немецкой компании MAN с результатом 1 632 проданных грузовика (-12%).

Четвертое и пятое места у Mercedes-Benz Trucks (1 468 ед.) и DAF (758 ед.) соответственно.

Далее идут автокомпании Iveco (427 ед.) и Renault Trucks (308 ед.).

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