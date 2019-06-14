Пермь, 14 июня, 2019, 09:16 — ИА Регнум. На портале, посвященном прямой линии с Владимиром Путинным, опубликовано видеообращение пермячки к президенту России. Жительница Пермского края обратилась к главе государства от имени многодетных семей и заявила, что пермское правительство отказалось от программы повышения демографии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fæ Бедная многодетная семья

«Семьи обращаются в связи с тем, что пермское правительство отказалось от программы повышения демографии, которое выражается в ежемесячной выплате на третьего и последующего ребенка с рождения до трех лет. 27 октября 2017 года вы издали указ о софинансировании регионов на эту выплату. Наш край попал на софинансирование по этой программе. А вместо содействия властей мы видим лишь изменения в худшую сторону. В 2016 году отменили программу поддержки, в том числе региональный сертификат, и эту выплату убрали. В устной форме говорят, что они не подали заявку на финансирование в федеральный бюджет, а в нашем бюджете средств не заложили, и выплат не будет.

Мама — это тяжелый труд, а нас называют попрошайками. Не проходите мимо 20 тысяч семей Пермского края. К Вам в Москву они отчитываются, что у нас все прекрасно, но это не правда. В нашем крае падает рождаемость. В 59 регионах идут выплаты без унижения семей. Надеюсь, что наши дети нужны России», — сказала многодетная мать.

Стоит отметить, многодетные семьи уже не первый раз обращаются к власти с просьбой о помощи и решении финансового вопроса.

В 2015 году в интернете была создана петиция, где многодетные семьи требовали вернуть отмененные региональные выплаты на третьего и последующего ребенка в связи с ростом рождаемости. Тема вновь была поднята в 2016 и 2018 годах.

«Мы хотим, чтобы нас услышали краевые власти и возобновили выплаты в Перми и Пермском крае на третьего и последующих детей с рождения до трех лет», — говорится в петиции.

Напомним, 20 июня в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Она начнётся в 12:00 мск.