Тула, 14 июня, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Дегустация 25-килограммового тульского пряника прошла в Москве на ВДНХ в рамках фестиваля русского гостеприимства «Самоварфест», сообщили ИА REGNUM 14 июня в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Павильон Тульской области на «Самоварфесте»

Павильон Тульской области разместился на самой масштабной тематической площадке фестиваля «Аллея регионов». Здесь гостям представили уникальные туристические маршруты, региональные бренды, у посетителей была возможность познакомиться и традиции тульских мастеров. Гостям предлагались тематические открытки, а маленькие гости тульского павильона могли прокатиться на больших авторских велосипедах и получить в подарок яркие воздушные шарики с надписью «ТУЛА.ЛЕТО.МОРЕ впечатлений».

Здесь же состоялась дегустация 25-килограммового тульского пряника. Можно было приобрести тульский пряник, коробочку белевской пастилы или карамелизированное яблоко. Узнать об отдыхе и туризме в Тульской области можно было в туристско-информационном пункте.

«Туризм — это индустрия впечатлений, и сегодня Тульский регион готов предложить целую палитру возможностей для туристов на любой вкус и кошелек: от тихого отдыха наедине с природой до шумных праздников и фестивалей всего в двух часах пути от Москвы», — рассказала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.