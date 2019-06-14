Улан-Удэ, 14 июня, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Организация Гринпис нашла в Бурятии 1,8 млн гектаров сельскохозяйственных земель, не использующихся по назначению. Большая часть из них не используется от 3 до 20 лет, однако 125 тыс. гектаров были заброшены более 20 лет назад и уже заросли деревьями.

Скриншот с сайта «Гринпис» Карта неиспользуемых сельхозземель Бурятии

Площадь всех этих земель составляет примерно 5% от общей площади региона, что несколько больше общероссийских показателей, где аналитики международной организации выявили 76,3 млн гектаров. Это около 4,5% территории России. По их словам, несмотря на огромный потенциал таких земель, действующее законодательство не допускает разведения на них леса. Наличие леса на землях сельхозназначения грозит собственнику крупным штрафом и даже их изъятием.

«Вместо крупных штрафов и риска изъятия участка нужно просто дать возможность людям выращивать лес на своей земле. Если Минэкономразвития не изменит своей позиции, большинство регионов, особенно нечернозёмной зоны, потеряют одну из немногих возможностей для развития сельских территорий», — возмущается эксперт лесного отдела Гринпис Вилен Лупанчик.

Впрочем, как можно понять из представленной карты, большая часть неиспользуемых земель Бурятии находятся в южных и юго-восточных районах республики, где преобладает лесостепная растительность. После развала СССР бывшие колхозные земли были распределены между селянами, которые вместо трудоемкого выращивания пшеницы используют свои участки для выпаса скота или для сенокоса. Поэтому, скорее всего, в реальности «неиспользуемые» земли местными жителями давно и активно используются.