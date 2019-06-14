Санкт-Петербург, 14 июня, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Петербургский хоккейный клуб СКА выразил соболезнования тренеру Максиму Соколову, в семье которого произошла трагедия — в результате преступления погибла его супруга Ирина. Клуб намерен оказать всестороннюю помощь Соколову и его близким.

1946.ska.ru Максим Соколов

«По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий», — отметили в ХК СКА.

Напомним, тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено 13 июня в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

На месте происшествия с телесными повреждениями был обнаружен 18-летний юноша, сын погибшей, который в тяжелом состоянии госпитализирован. Проверяется его причастность к убийству матери.

По данным СМИ, о случившемся сообщил соседям младший несовершеннолетний сын Соколова. Его показания изучаются следствием.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Максим Соколов — тренер молодежной команды «СКА-1946», в прошлом — голкипер сборной России, призер чемпионатов мира, чемпион России. Его старший сын, 18-летний Максим Соколов (младший) — вратарь этой же команды.